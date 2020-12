Conte: “Pubblica amministrazione va rivoluzionata. È il momento di un turnover per innestare nuove competenze che mancano” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Dobbiamo operare una rivoluzione della Pubblica amministrazione in termini di digitalizzazione e soglia anagrafica che nel pubblico impiego è intorno ai 50 anni. Occorre operare un turnover che innesti la Pa di professionalità che mancano relativamente alle competenze digitali”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro virtuale. “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”. “Ci sono ministeri in cui non c’è uno statistico, un matematico – ha spiegato il premier – Oggi non si può operare sul piano economico senza queste figure specializzate. Next Generation Eu sarà l’occasione per colmare queste lacune come pure le lacune sulla giustizia: in Italia i tempi sono troppo lenti. In ambito di giustizia tributaria, ad esempio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Dobbiamo operare una rivoluzione dellain termini di digitalizzazione e soglia anagrafica che nel pubblico impiego è intorno ai 50 anni. Occorre operare unche innesti la Pa di professionalità cherelativamente alledigitali”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante l’incontro virtuale. “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”. “Ci sono ministeri in cui non c’è uno statistico, un matematico – ha spiegato il premier – Oggi non si può operare sul piano economico senza queste figure specializzate. Next Generation Eu sarà l’occasione per colmare queste lacune come pure le lacune sulla giustizia: in Italia i tempi sono troppo lenti. In ambito di giustizia tributaria, ad esempio, ...

