Conte presenta le misure del Cdm: "Rischiamo una nuova impennata, decisione sofferta" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAppena terminato il Consiglio dei Ministri, il premier Giuseppe Conte ha tenuto la consueta conferenza stampa per illustrare gli ultimi provvedimenti dell'anno 2020, che passerà alla storia come il più funesto dell'era moderna. "Le misure hanno dato i loro effetti positivi, contiamo di rendere tutte le zone gialle. Ma la curva potrebbe subire un'impennata nel periodo natalizio – ha esordito il premier Conte. Dobbiamo quindi intervenire con decisioni sofferte ma necessarie per le prossime festività, in vista della ripresa delle attività". Zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietato ogni spostamento tra regioni (giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2021, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 – festivi e prefestivi) Zona arancione nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre 2020; 4 gennaio ...

