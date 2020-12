Conte: “Nel decreto Natale subito 645 milioni di ristori per bar e ristoranti che saranno costretti alla chiusura” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Inseriamo subito i ristori, siamo al loro fianco. Le misure restrittive e gli aiuti economici devono viaggiare insieme. Verranno erogate direttamente in modo efficace con misure semplici e veloci”. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Nel decreto è previsto “un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo tra il 24 dicembre il 6 gennaio sono costretti alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto in base a dl Rilancio”. Conte ha aggiunto che “con il decreto ristori di gennaio compenseremo le perdite anche degli altri operatori, interverremo anche con misure perequative per evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Inseriamo, siamo al loro fianco. Le misure restrittive e gli aiuti economici devono viaggiare insieme. Verranno erogate direttamente in modo efficace con misure semplici e veloci”. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa. Nelè previsto “un immediato ristoro per circa 645a favore deie dei bar che nel periodo tra il 24 dicembre il 6 gennaio sono. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto in base a dl Rilancio”.ha aggiunto che “con ildi gennaio compenseremo le perdite anche degli altri operatori, interverremo anche con misure perequative per evitare ...

