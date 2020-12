Conte in diretta presenta il decreto Natale: «Stretta necessaria. Ristori per 645 milioni» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Conte da Palazzo Chigi illustra le nuove misure anti-Covid per le festività natalizie. «La situazione rimane difficile, si teme impennata dei contagi nel periodo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppeda Palazzo Chigi illustra le nuove misure anti-Covid per le festività natalizie. «La situazione rimane difficile, si teme impennata dei contagi nel periodo...

borghi_claudio : Finita la diretta in tempo per vedere delle domande intelligenti di Jana Gagliardi dove quel pazzo di #conte rispon… - SkyTG24 : #Conte presenta le restrizioni del nuovo #dpcm: 'Decisione sofferta ma dobbiamo cautelarci' - LegaSalvini : ? In diretta dal Senato l'intervento di Maurizio Campari contro il #Decretoclandestini del governo Conte. - FresendaNormand : RT @borghi_claudio: Finita la diretta in tempo per vedere delle domande intelligenti di Jana Gagliardi dove quel pazzo di #conte risponde c… - RobertaDeNegri1 : RT @FalzoniGisella: SPEGNETE LA TV SUBITO ! CONTE LO PSICOPATICO DA 1 ORA FA ASPETTARE L'ITALIA INTERA CON LA SUA SOLITA DIRETTA TV PER COM… -