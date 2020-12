Conte | “Forte preoccupazione | Italia zona rossa a Natale”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Le misure della divisione a zone hanno funzionato e ci hanno consentito di evitare il lockodwn generalizzato. Tant’è che nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero rientrare nell’area gialla. La situazione però rimane difficile e in tutta Europa. E tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che nel periodo natalizio la curva dei contagi possa subire un’impennata”, come recita “un verbale del Cts fatto pervenire al governo” ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa. NEI FESTIVI SI POTRANNO OSPITARE DUE NON CONVIVENTI

repubblica : Conte sul dpcm di Natale 2020: 'Forte preoccupazione per impennata della curva. Tutta Italia rossa nei giorni festi… - ricpuglisi : Il governo del paese ha bisogno di una discontinuità forte. L'attuale governo Conte sembra capace di governare so… - coffeephotogirl : Qualcuno offra da bere qualcosa di forte all’interprete nella lingua dei segni di questa conferenza di #Conte del #DPCMnatale - askanews_ita : “Forte preoccupazione che la curva si impenni, decisione sofferta” (#Conte) #conferenzastampa… - Patty66509580 : RT @ultimoranet: ??Stretta di Natale, Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi, arancione gli altri giorni. Consentite visite… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Forte

Il sistema a zone ha “funzionato” ma la situazione “resta difficile in tutta Europa” e il virus “continua a circolare dappertutto”. Anche tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico “c’è una fort ...Poco fa il presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa in diretta nazionale per spiegare il decreto che istituisce le nuove zone rosse e arancione in Italia ...