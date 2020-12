Conte evita la crisi di governo con un rimpasto: Renzi Ministro della Difesa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier Conte evita la crisi di governo con un veloce rimpasto, Matteo Renzi sarebbe il nuovo Ministro della Difesa. A Palazzo Chigi arriva anche Bettini. L’Italia, come il resto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premierladicon un veloce, Matteosarebbe il nuovo. A Palazzo Chigi arriva anche Bettini. L’Italia, come il resto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

rodolfocorrenti : RT @italiana__doc: Pescatori italiani rapiti e tenuti in ostaggio per 108 gg. una vergogna di un governo incapace. Di Maio vola in Libia pe… - vitube8991 : RT @TurcaVan: @lageloni Volpo da Geande Fratello di cui di certo lei sarebbe grande protagonista. In realtà il conte grillino evita il conf… - TurcaVan : @lageloni Volpo da Geande Fratello di cui di certo lei sarebbe grande protagonista. In realtà il conte grillino evi… - _8Debora_ : RT @italiana__doc: Pescatori italiani rapiti e tenuti in ostaggio per 108 gg. una vergogna di un governo incapace. Di Maio vola in Libia pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte evita Recovery, Conte evita lo scontro alla vigilia del vertice: come la prenderebbe l’Ue? Corriere della Sera Caro Conte, a uccidere è l'euro

Più chiaro di così Conte non poteva essere: ci teniamo le centinaia di morti giornaliere, uccidendo al contempo l’economia – senza una chiusura forzata il governo evita di dover rimborsare le imprese, ...

Giorgia Meloni su Leggo: «Conte sta svendendo tutto. Ora basta, le telecomunicazioni sono infrastruttura strategica»

La rete di telecomunicazioni è un’infrastruttura strategica vitale per la sicurezza e la vita della nazione, grazie ad essa gli italiani possono comunicare tra loro e con il resto ...

Più chiaro di così Conte non poteva essere: ci teniamo le centinaia di morti giornaliere, uccidendo al contempo l’economia – senza una chiusura forzata il governo evita di dover rimborsare le imprese, ...La rete di telecomunicazioni è un’infrastruttura strategica vitale per la sicurezza e la vita della nazione, grazie ad essa gli italiani possono comunicare tra loro e con il resto ...