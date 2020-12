Consip, la procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi e altre 11 persone: c’è anche Verdini (Di venerdì 18 dicembre 2020) hiesto dalla procura di Roma il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, papà dell’ex presidente del consiglio, e per altre 11 persone coinvolte in uno dei filoni della maxinchiesta sul caso Consip. I pm hanno chiesto il processo anche per Denis Verdini, per l’imprenditore Alfredo Romeo e per l’ex parlamentare Italo Bocchino. Nei confronti di Renzi l’accusa è di traffico di influenze illecite e turbativa d’asta mentre a Verdini si contesta turbativa d’asta e concussione. Nei confronti di Romeo il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi contestano il traffico di influenze illecite, corruzione e turbativa d’asta mentre per Bocchino le accuse sono di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) hiesto dalladiil rinvio a giudizio per, papà dell’ex presidente del consiglio, e per11coinvolte in uno dei filoni della maxinchiesta sul caso. I pm hanno chiesto ilper Denis, per l’imprenditore Alfredo Romeo e per l’ex parlamentare Italo Bocchino. Nei confronti dil’accusa è di traffico di influenze illecite e turbativa d’asta mentre asi contesta turbativa d’asta e concussione. Nei confronti di Romeo iltore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi contestano il traffico di influenze illecite, corruzione e turbativa d’asta mentre per Bocchino le accuse sono di ...

geomsalvatores2 : RT @FQLive: #ULTIMORA Consip, procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi - ZzuCicciu : RT @FQLive: #ULTIMORA Consip, procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi - nonnino37 : RT @FQLive: #ULTIMORA Consip, procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi - simonedallora : RT @FQLive: #ULTIMORA Consip, procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi - ROSSIPA42950428 : RT @FQLive: #ULTIMORA Consip, procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi -