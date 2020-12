Consip: chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Verdini e altre 9 persone (Di venerdì 18 dicembre 2020) La procura di Roma ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Demis Verdini e altre 9 persone padre nell'ambito di un filone della maxi inchiesta su Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) La procura di Roma ha formalizzato la richiesta diper, Demispadre nell'ambito di un filone della maxi inchiesta su, la centrale acquisti della pubblica amministrazione

SkyTG24 : Consip: chiesto rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Verdini e altri 9 - FirenzePost : Consip: chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Verdini e altre 9 persone - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: #Consip, la Procura di Roma ha chiesto il processo per Tiziano Renzi e Verdini - antonel52837259 : RT @isadoralarosa: @NapolitanoIda @antonel52837259 @MPenikas @francotaratufo2 @Gio2020Gio @kiara86769608 @ApriGli_Occhi @m_spagna @Tweet_fo… - RobYJjuve : RT @ImolaOggi: #Consip, la Procura di Roma ha chiesto il processo per Tiziano Renzi e Verdini -