Confindustria Salerno | Antonio Ferraioli verso la presidenza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 1 minuto– Sarà l’attuale presidente amministratore delegato del gruppo La Doria a guidare l’associazione degli industriali diper il dopo Prete. Ieri, in un consiglio generale che si è svolto in maniera virtuale,è stato designato all’unanimità candidato Presidente di. La Doria SpA, azienda leader nella produzione a marchio private label di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti è attualmente Presidente dell’Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali. “Ringrazio – dichiara– i componenti della Commissione di designazione che hanno ascoltato la base associativa e i colleghi del Consiglio Generale per la fiducia riposta in me. Sono ...