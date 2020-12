Confindustria, la pandemia chiude male il 2020 e zavorra il 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Servizi di nuovo in rosso, regge a fatica l'industria Profilo a V meno profondo. Il forte rimbalzo nel 3° trimestre (+15,9%) ha sostenuto il PIL italiano di quest'anno, ma la seconda ondata di epidemia da fine estate e le restrizioni per arginarla fanno stimare un nuovo calo nel 4°. Ciò causerà un “trascinamento” statistico peggiore al 2021, che parte più basso. Il risultato, nelle variazioni annue, è una minore caduta nel 2020, ma meno rimbalzo l'anno prossimo. E' quanto si legge nel Rapporto Congiuntura Flash di Confindustria.Nei servizi si è registrata una nuova flessione a novembre (PMI a 39,4), sebbene meno marcata di quella di marzo-aprile; ciò a causa dell'impatto sulla domanda delle restrizioni alla mobilità e anche per le chiusure parziali di alcuni settori, molti legati al turismo. Nell'industria, invece, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Servizi di nuovo in rosso, regge a fatica l'industria Profilo a V meno profondo. Il forte rimbalzo nel 3° trimestre (+15,9%) ha sostenuto il PIL italiano di quest'anno, ma la seconda ondata di epidemia da fine estate e le restrizioni per arginarla fanno stimare un nuovo calo nel 4°. Ciò causerà un “trascinamento” statistico peggiore al, che parte più basso. Il risultato, nelle variazioni annue, è una minore caduta nel, ma meno rimbalzo l'anno prossimo. E' quanto si legge nel Rapporto Congiuntura Flash di.Nei servizi si è registrata una nuova flessione a novembre (PMI a 39,4), sebbene meno marcata di quella di marzo-aprile; ciò a causa dell'impatto sulla domanda delle restrizioni alla mobilità e anche per le chiusure parziali di alcuni settori, molti legati al turismo. Nell'industria, invece, il ...

