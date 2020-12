Conferenza stampa Conte Dpcm | orario | diretta tv e streaming

Leggi su instanews

(Di venerdì 18 dicembre 2020): il premier al termine di un nuovo Consiglio dei ministri illustrerà i provvedimemnti per le feste (Instagram)I tempi per un nuovoNatale in vista delle feste sono maturi. Questa sera, 18 dicembre, dopo un ultimo Consiglio dei ministri previsto per le 18, il Premierillustrerà tutti i provvedimenti previsti pernere il pericolo di contagi. L’dellanon è stato ancora comunicato ufficialmente, ma secondo indisvcrezioni accreditatedovrebbe parlare attiorno alle 19. Le sue parole potrebbero essere seguite intv e in live. Basterà collegarsi sui canali all news come Rai News 24 ...