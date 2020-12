"Con tutto il rispetto, ci alziamo e ci dimettiamo". Ma quanto ringhia Renzi? Altra minaccia a Conte. Eppure... (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo lo sbrigativo faccia a faccia della vigilia, la cosiddetta "verifica" attesa e rimandata per lunghi giorni e liquidata in una quarantina di minuti, torna a parlare, e a minacciare il governo, Matteo Renzi. Nel mirino del leader di Italia Viva ancora una volta c'è Giuseppe Conte. E riferendosi all'incontro di giovedì sera, ospite di Radio anch'io su Rai Radio 1, Renzi afferma: "Noi abbiamo detto presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci alziamo e ci dimettiamo", spiega il fu rottamatore. Insomma, l'ennesimo diktat, l'ennesima annunciazione di una crisi (che però puntaulmente non arriva): o Conte accetta le proposte di IV per la gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo lo sbrigativo faccia a faccia della vigilia, la cosiddetta "verifica" attesa e rimandata per lunghi giorni e liquidata in una quarantina di minuti, torna a parlare, e are il governo, Matteo. Nel mirino del leader di Italia Viva ancora una volta c'è Giuseppe. E riferendosi all'incontro di giovedì sera, ospite di Radio anch'io su Rai Radio 1,afferma: "Noi abbiamo detto presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, conper le istituzioni, noi cie ci", spiega il fu rottamatore. Insomma, l'ennesimo diktat, l'ennesima annunciazione di una crisi (che però puntaulmente non arriva): oaccetta le proposte di IV per la gestione ...

lauraboldrini : Nel calendario #Codacons, per ogni mese la foto di una donna nuda. Cosa c'entra tutto questo con la tutela delle co… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - juventusfc : Immagina se il tuo piccolo bianconero potesse intervistare il suo idolo! Con Junior Reporter tutto questo è possib… - silvia92745700 : RT @sonoallergico: Effetti collaterali del #vaccino anti Covid in diretta nazionale. ?? Questa povera cavia era stata intervistata 15 minuti… - lulu_7_8_1 : RT @filodrama: con tutta la calma e la serenità che mi rimangono, penso sinceramente di essere arrivato per questo 2020, esaurito tutto que… -

Ultime Notizie dalla rete : Con tutto Bilancio: Caldoro prepara la mozione con tutto il centrodestra Quotidiano del Sud “Gli strumenti digitali sono al servizio nostro e non il contrario”. Dialogo con don Philip Larrey

Logica, filosofia e nuove tecnologie stanno insieme, dice don Philip Larrey, decano presso la Pontificia Università Lateranense e autore del libro Artificial Humanity. "La rivoluzione digitale è posit ...

Le 16 espressioni universali del volto con cui manifestiamo le nostre emozioni

Indipendentemente dalla loro origine e cultura, quando si trovano in situazioni simili gli esseri umani usano le stesse espressioni per mostrare cosa provano ...

Logica, filosofia e nuove tecnologie stanno insieme, dice don Philip Larrey, decano presso la Pontificia Università Lateranense e autore del libro Artificial Humanity. "La rivoluzione digitale è posit ...Indipendentemente dalla loro origine e cultura, quando si trovano in situazioni simili gli esseri umani usano le stesse espressioni per mostrare cosa provano ...