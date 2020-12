Con “This Christmas” in Harley per doni agli ospedali (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovo singolo di Manuel Aspidi, “This Christmas”, scritto da Phil Palmer, storico dei Dire Straits, farà da colonna sonora all’iniziativa solidale “Presepe in Tour”, che lo vedrà come spirito natalizio insieme ad un gruppo di Harleysti per consegnare doni natalizi negli ospedali. La magia del Natale passa anche attraverso la musica. Una sorta di viaggio eterno che ripercorre secoli di storia, di cultura e tradizioni. Quest’anno le festività saranno un po’ diverse dal solito ma rimanere ancorati al valore della famiglia è il segreto per superare qualsiasi ostacolo. Ed è proprio questo il messaggio che il cantante Manuel Aspidi ha deciso di lanciare con il suo nuovo singolo “This Christmas”, su etichetta londinese Thomas Music & Art, scritto e prodotto da Phil ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovo singolo di Manuel Aspidi, “”, scritto da Phil Palmer, storico dei Dire Straits, farà da colonna sonora all’iniziativa solidale “Presepe in Tour”, che lo vedrà come spirito natalizio insieme ad un gruppo disti per consegnarenatalizi negli. La magia del Natale passa anche attraverso la musica. Una sorta di viaggio eterno che ripercorre secoli di storia, di cultura e tradizioni. Quest’anno le festività saranno un po’ diverse dal solito ma rimanere ancorati al valore della famiglia è il segreto per superare qualsiasi ostacolo. Ed è proprio questo il messaggio che il cantante Manuel Aspidi ha deciso di lanciare con il suo nuovo singolo “”, su etichetta londinese Thomas Music & Art, scritto e prodotto da Phil ...

Il brano, scritto da Phil Palmer, storico dei Dire Straits, farà da colonna sonora all’iniziativa solidale “Presepe in Tour”.

