“Con il mio compagno…”. Alfonso Signorini di nuovo innamorato, lo ha rivelato lui stesso. Tutti a chiedersi chi sia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non passa giorno che non spunti un nuovo gossip sui partecipanti del Grande Fratello Vip. Stavolta, però, la voce riguarda proprio Alfonso Signorini. Dopo lo scherzo de Le Iene a Francesco Oppini con la mamma Alba Parietti ed il finto fidanzato ‘toy boy’ di 29 anni, adesso escono fuori interessanti informazioni sulla vita privata del presentatore. Signorini, oltre ad essere direttore di ‘Chi’, uno dei settimanali più letti in Italia, è anche ovviamente il conduttore della più lunga edizione del GF Vip. Nella quinta stagione sono stati davvero tantissimi i colpi di scena. Fino alla decisione di prolungare il programma fino a febbraio, con conseguente ‘infornata’ di nuovi concorrenti. E qualche pezzo da 90, come Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato per tornare da suo figlio Nathan Falco. Ma su ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non passa giorno che non spunti ungossip sui partecipanti del Grande Fratello Vip. Stavolta, però, la voce riguarda proprio. Dopo lo scherzo de Le Iene a Francesco Oppini con la mamma Alba Parietti ed il finto fidanzato ‘toy boy’ di 29 anni, adesso escono fuori interessanti informazioni sulla vita privata del presentatore., oltre ad essere direttore di ‘Chi’, uno dei settimanali più letti in Italia, è anche ovviamente il conduttore della più lunga edizione del GF Vip. Nella quinta stagione sono stati davvero tantissimi i colpi di scena. Fino alla decisione di prolungare il programma fino a febbraio, con conseguente ‘infornata’ di nuovi concorrenti. E qualche pezzo da 90, come Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato per tornare da suo figlio Nathan Falco. Ma su ...

CarloCalenda : Quando non sapete cosa rispondere, usate il carattere che volete attribuire all’avversario. E un costume antico. Si… - noemiofficial : Finalmente posso annunciarlo! Parteciperò a Sanremo con il mio brano “Glicine”?? Dopo anni lontana dall’Ariston, no… - forumJuventus : Dybala risponde ai piccoli tifosi bianconeri: 'Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus' ???… - _g_io_ia_ : RT @vincycernic95: Io ancora fermo a Stefania: Sdg l'hai visto l'aereo mio e di Mtr? LE HA TIRATO LA FRECCIA CON TUTTO L'ARCO FACENDOLE… - GiuseppeGudman : 18/12 Non seguo il carrozzone comune di stare a disquisire di fatti politici, sono anche troppi a farlo. A me piac… -

Ultime Notizie dalla rete : Con mio Vigilante ucciso a Napoli, la figlia si laurea con una tesi su colpa e dolo Il Mattino Maradona Jr, selfie con il murales del padre ai Quartieri Spagnoli

Nel cuore di Napoli, in compagnia della moglie Nunzia, il figlio del Pibe de Oro ha visitato quello che è diventato un vero e proprio luogo di "pellegrinaggio" ...

Riesci a confermarmi che hanno anche PaySafe e che accettano pagamento con POS?

Ho fatto un salto al PENNY MARKET che è vicino a casa mia, ho visto che hanno le PaySafeCard in tagli da €10 €50 €100, e una cassiera mi ha confermato che si possono pagare con carta di credito ma non ...

Nel cuore di Napoli, in compagnia della moglie Nunzia, il figlio del Pibe de Oro ha visitato quello che è diventato un vero e proprio luogo di "pellegrinaggio" ...Ho fatto un salto al PENNY MARKET che è vicino a casa mia, ho visto che hanno le PaySafeCard in tagli da €10 €50 €100, e una cassiera mi ha confermato che si possono pagare con carta di credito ma non ...