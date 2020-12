Con i giusti mezzi social è possibile «ricreare interi nuclei familiari attorno a un anziano solo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Abbiamo contattato Valeria Romani, responsabile dalla casa di riposo Villa Romani – a Rocca di Papa – per capire meglio le esperienze relative al funzionamento di mySOLI, app creata per gli anziani nelle RSA e nelle case di riposo. Questo è uno di quei casi virtuosi in cui l’assistenza agli anziani e la tecnologia si uniscono creando la ricetta perfetta che «non solo permette agli anziani di rimanere in contatto con i parenti ma anche alle famiglie di avere notizie quotidiane e puntuali sui loro cari senza che la struttura o il personale debbano ricorrere a mezzi personali». LEGGI ANCHE >>> L’app che permette agli anziani nelle RSA e nelle case di riposo di rimanere vicino ai loro cari Le tecnologia buona, quella che avvicina chi è lontano al di là del Covid Parlando con Ugo Esposito, CEO della società di software che ha sviluppato mySOLI, è ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Abbiamo contattato Valeria Romani, responsabile dalla casa di riposo Villa Romani – a Rocca di Papa – per capire meglio le esperienze relative al funzionamento di mySOLI, app creata per gli anziani nelle RSA e nelle case di riposo. Questo è uno di quei casi virtuosi in cui l’assistenza agli anziani e la tecnologia si uniscono creando la ricetta perfetta che «nonpermette agli anziani di rimanere in contatto con i parenti ma anche alle famiglie di avere notizie quotidiane e puntuali sui loro cari senza che la struttura o il personale debbano ricorrere apersonali». LEGGI ANCHE >>> L’app che permette agli anziani nelle RSA e nelle case di riposo di rimanere vicino ai loro cari Le tecnologia buona, quella che avvicina chi è lontano al di là del Covid Parlando con Ugo Esposito, CEO della società di software che ha sviluppato mySOLI, è ...

ematr_86 : @GiuseppeConteIT non ci sono giusti motivi per passare la Puglia in #zonarossa, si resti in #zonagialla no… - Gregorelli15 : E urtis con giulia giusti? #gregorelli - SavaVany : @tpwkjade Le 2 cose non c'entrano e lo sai bene. Poi se tu ti vuoi arrampicare sugli specchi fai pure. Fatto sta ch… - giovanni101255 : @myrtamerlino Cosa dobbiamo dire noi allora che siamo primi in Europa con tutte le restrizioni applicate?Che presa… - Flavr7 : @robinmonotti Esatto, e con i farmaci giusti, di sicuro NON il paracetamolo... -

Ultime Notizie dalla rete : Con giusti Rotta Panaro, Mammi a Nonantola (Mo) con le associazioni agricole: "Al fianco dei lavoratori e degli imprenditori per ottenere i giusti risarcimenti" Regione Emilia Romagna