Comune Roma | via del Tritone | 22 dicembre liberati uffici

(Di venerdì 18 dicembre 2020)– Queste le parole di Marcello De Vito: “Dal 22glidei Gruppi consiliari di Via delsaranno! Ildidal 2021 risparmiera’ quasi 2 milioni di euro di fitto passivo, relativo ad un contratto risalente all’amministrazione Marino (ed alla allora assessore al Patrimonio Cattoi). Davvero un grande risultato, di cui sono estremamente orgoglioso.” “I Gruppi consiliari e le commissioni saranno trasferiti a Via Petroselli 45, in un immobile di proprieta’ deldia due passi dal Campidoglio, tutti su un unico piano (il terzo), cosa che rendera’ anche molto piu’ funzionale ed agevole l’attivita’ dei consiglieri comunali.” “E’ un successo che rivendico con orgoglio e sui cui ho insistito ...

