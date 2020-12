Commissione UE, fondo da 20 milioni per sostenere le PMI nella registrazione di marchi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione UE e l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno lanciato un fondo da 20 milioni di euro per sostenere le PMI nelle richieste di registrazione di marchi, disegni o modelli. Il fondo, chiamato Ideas Powered for Business, intende aiutare le PMI a sfruttare al massimo il potenziale dei propri diritti di proprietà intellettuale. Il piano prevede sostegno finanziario alle piccole e medie imprese sotto forma di rimborsi delle spese sostenute per la registrazione di marchi e prodotti, con ciascuna impresa che potrà ricevere un importo massimo di 1.500 euro. Dall’11 gennaio, sarà possibile inoltrare le prime domande per il finanziamento UE, seguiranno poi altre cinque finestre nel corso del 2021. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – LaUE e l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno lanciato unda 20di euro perle PMI nelle richieste didi, disegni o modelli. Il, chiamato Ideas Powered for Business, intende aiutare le PMI a sfruttare al massimo il potenziale dei propri diritti di proprietà intellettuale. Il piano prevede sostegno finanziario alle piccole e medie imprese sotto forma di rimborsi delle spese sostenute per ladie prodotti, con ciascuna impresa che potrà ricevere un importo massimo di 1.500 euro. Dall’11 gennaio, sarà possibile inoltrare le prime domande per il finanziamento UE, seguiranno poi altre cinque finestre nel corso del 2021. ...

