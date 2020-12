' Coming 2 America' | a marzo il sequel de ' Il principe cerca moglie' con Eddie Murphy

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 52021, ilufficiale de Il, che vedràtornare nel ruolo deldi Zumanda, ...

Il principe cerca moglie 2, il sequel del celebre film degli anni '80, si mostra in nuove interessanti fotografie che mostrano il cast e la location.Il sequel dell’iconica commedia ‘Il principe cerca moglie’ sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo in più di 240 paesi e territori il 5 Marzo 2021 ...