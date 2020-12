Coca-Cola prevede di tagliare 2.200 posti di lavoro, 1.200 negli USA (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Coca-Cola ha annunciato che potrebbe tagliare 2.200 posti di lavoro a livello globale, di cui 1.200 in Usa, anche a causa della crisi da coronavirus. Circa la metà delle vendite della società proviene infatti da consumatori che bevono le sue bevande fuori casa: le restrizioni che hanno chiuso bar, ristoranti, cinema e stadi hanno intaccato le sue entrate. Nel terzo trimestre, la società con sede ad Atlanta ha registrato un fatturato di 8,65 miliardi di dollari, un calo del 9% rispetto all’anno precedente. Ad agosto Coca-Cola aveva già annunciato che avrebbe offerto pacchetti di buonuscita a 4.000 dipendenti tra Usa, Canada e Puerto Rico. La società si aspetta i tagli dei posti di lavoro si traducano in risparmi annuali ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha annunciato che potrebbe2.200dia livello globale, di cui 1.200 in Usa, anche a causa della crisi da coronavirus. Circa la metà delle vendite della società proviene infatti da consumatori che bevono le sue bevande fuori casa: le restrizioni che hanno chiuso bar, ristoranti, cinema e stadi hanno intaccato le sue entrate. Nel terzo trimestre, la società con sede ad Atlanta ha registrato un fatturato di 8,65 miliardi di dollari, un calo del 9% rispetto all’anno precedente. Ad agostoaveva già annunciato che avrebbe offerto pacchetti di buonuscita a 4.000 dipendenti tra Usa, Canada e Puerto Rico. La società si aspetta i tagli deidisi traducano in risparmi annuali ...

