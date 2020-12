Clima, Ue presenta il nuovo obiettivo: -55% emissioni entro il 2030 (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio europeo di un nuovo obiettivo piu’ ambizioso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, l’UE e i suoi 27 Stati membri hanno formalmente presentato questo obiettivo quale nuovo contributo determinato a livello nazionale (NDC) nel quadro dell’accordo di Parigi. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio europeo di un nuovo obiettivo piu’ ambizioso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, l’UE e i suoi 27 Stati membri hanno formalmente presentato questo obiettivo quale nuovo contributo determinato a livello nazionale (NDC) nel quadro dell’accordo di Parigi.

Un team di studiosi ha analizzato le dinamiche fluviali a lungo termine e le reti di irrigazione scoprendo che circa 700 anni fa si verificarono delle ...

Il Ministero dell'Ambiente lancia Youth4Climate: Driving Ambition, evento mondiale rivolto ai giovani e dedicato ai cambiamenti climatici. L'iniziativa anticipa la 26esima Conferenza sul Clima (COP26) ...

