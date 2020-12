Classifica e oroscopo di sabato 19 dicembre 2020 | Fortuna per l’Acquario | occhio alle discussioni | Capricorno!

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ecco l’di19e ladei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci giàporte di un nuovo weekend, l’ultimo prima di Natale. Quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Giornata bellissima per l’Ariete che potrà vivere emozioni piacevoli. Il Toro, il Leone e lo Scorpione dovranno gestire al meglio la loro agitazione. Fiacchezza per la Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni zodiacali. Ariete Secondo l’diti aspetta un weekend all’insegna delle belle emozioni e dello svago. Buone notizie dal cielo: Giove sta per cominciare un transito positivo che sancirà la tua rinascita, ...

Venerdì 25 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme ad Urano transitare nel segno del Toro, mentre Plutone, Mercurio e il Sole sosteranno in Capricorno. Venere proseguirà il transito in Sa ...L' Oroscopo di domenica 20 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata che chiude l'intera settimana. La Luna in Pesci si mostrerà decisiva nelle questioni private. Si prevede una giornata ...