Clamorosa censura della Gazzetta del Mezzogiorno: pubblica le dichiarazioni dei legali di Mingo, condannato per truffa, e non dà spazio alle precisazioni di ... (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come interpretare il comportamento di un giornale che dà spazio a un condannato e "dimentica" di pubblicare una rettifica della controparte ? Forse la Gazzetta del Mezzogiorno ha ritenuto opportuno ... Leggi su striscialanotizia.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come interpretare il comportamento di un giornale che dàa une "dimentica" dire una rettificacontroparte ? Forse ladelha ritenuto opportuno ...

gennaro_46 : RT @Aleslt: @Amarizona17 Fosse provato sarebbe gravissimo... Già c'è una censura clamorosa dei media (o un far finta di niente) per quello… - dopiot : RT @Aleslt: @Amarizona17 Fosse provato sarebbe gravissimo... Già c'è una censura clamorosa dei media (o un far finta di niente) per quello… - Aleslt : @Amarizona17 Fosse provato sarebbe gravissimo... Già c'è una censura clamorosa dei media (o un far finta di niente)… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa censura Clamorosa censura della Gazzetta del Mezzogiorno: pubblica le... - News - Striscia Striscia la notizia Grande Fratello Vip, Filippo Nardi censurato. "Non possiamo mandarlo in onda", frasi sconcertanti: un caso a Mediaset

Spettacoli e Cultura - Il 'Conte' si è lasciato andare a frasi sconcertanti su Maria Teresa Ruta e rischia una clamorosa squalifica a una sola settimana dal suo ingresso nella casa del reality di ...

Barbara D’Urso fa chiarezza: “In politica? ora vi spiego”

Leggi anche: Ilary Blasi, la clamorosa dichiarazione su Barbara d’Urso ... (Mediaset Play) Pomeriggio 5, Barbara d’Urso costretta a censurare Filippo Nardi: “Siamo in fascia protetta”. Le frasi choc ...

Spettacoli e Cultura - Il 'Conte' si è lasciato andare a frasi sconcertanti su Maria Teresa Ruta e rischia una clamorosa squalifica a una sola settimana dal suo ingresso nella casa del reality di ...Leggi anche: Ilary Blasi, la clamorosa dichiarazione su Barbara d’Urso ... (Mediaset Play) Pomeriggio 5, Barbara d’Urso costretta a censurare Filippo Nardi: “Siamo in fascia protetta”. Le frasi choc ...