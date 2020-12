Cittadella | sei nuovi positivi al Coronavirus | il comunicato

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilannuncia latà di sei membri del gruppo squadra al. Ecco ildel club veneto sulla situazione Ilannuncia latà di sei membri del gruppo squadra al. Le sue parole. «Questa mattina l’ultima rifinitura al Tombolato poi la partenza per il ritiro di Reggio Calabria. Non ci saranno Maniero e Ghiringhelli, già assenti contro il Vicenza, riscontrata la lorotà al Covid-19 nei controlli effettuati lunedì. Oltre a loro, nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontrati altri casi dità nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono ...

CinqueNews : Cittadella: altri sei positivi, quattro sono giocatori - Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieB, #Cittadella: altri sei positivi al #Covid_19 - sportface2016 : #SerieB, #Cittadella: altri sei positivi al #Covid_19 - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo la 12^ giornata Fermo il vertice: Coda del #Lecce e Forte del #Venezia a quota 8,… - sportli26181512 : Spal, niente aggancio in vetta: vince 2-0 il Cittadella: Proia e Gargiulo fermano a sei la striscia di vittorie del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella sei

Il Cittadella annuncia la positività di sei membri del gruppo squadra al Coronavirus. Ecco il comunicato del club veneto sulla situazione ...Per il Cittadella rifinitura mattutina al Tombolato prima della partenza per il ritiro di Reggio Calabria in vista della sfida di campionato con la Reggina. Non ci saranno Maniero e Ghiringhelli, già ...