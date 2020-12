Ciocca (Lega)-choc. Falcone: “Lega antimerdionale. Gli eletti al sud si dissociano?” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese”. Così l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca all’Ansa. “Quindi se si ammala un lombardo – prosegue – vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia. Se si ammala un lombardo, economicamente, da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale”. Rezaione feroce di Mariano Falcone, ex coordinatore provinciale a Salerno della Lega ed oggi responsabile campano della Lega Meridionale. “Tale Ciocca, lombardo, europarlamentare della Lega, dichiara in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese”. Così l’europarlamentare leghista Angeloall’Ansa. “Quindi se si ammala un lombardo – prosegue – vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia. Se si ammala un lombardo, economicamente, da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale”. Rezaione feroce di Mariano, ex coordinatore provinciale a Salerno dellaed oggi responsabile campano dellaMeridionale. “Tale, lombardo, europarlamentare della, dichiara in ...

fattoquotidiano : L’europarlamentare Ciocca (Lega): “Nel distribuire i vaccini Covid si valuti l’economia. Se si ammala un lombardo v… - pdnetwork : 'Prima gli italiani', ma solo quando votano. Perché non basta travestirsi e cambiar nome. Non basta cancellare un… - tortorellabruna : RT @Satiraptus: #Lega. Ciocca: “Nel distribuire i #vaccini #Covid si valuti l’economia. Se si ammala un lombardo vale di più”. Avete sentit… - PDPiemonte : RT @pdnetwork: 'Prima gli italiani', ma solo quando votano. Perché non basta travestirsi e cambiar nome. Non basta cancellare una parolin… - screzia : RT @saveriolakadima: Per i non residenti in Lombardia che votano Lega: Se si ammala un lombardo vale di più. Contenti Voi... #Ciocca Senat… -