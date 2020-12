Cinema: Giuliano Sangiorgi diventa attore nel film di Veronesi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Giuliano ha fatto l'attore, signore e signori. Nei titoli ho scritto 'Per la prima volta sullo schermo il piccolo Giuliano Sangiorgi'". Giuliano Sangiorgi e Giovanni Veronesi sono stati insieme ospiti su Radio 105 all'interno di '105 Mi Casa', il programma di Max Brigante in onda anche su Radio 105 Tv (canale 157 del Ddt). L'occasione era la presentazione del film 'Tutti per 1 – 1 per tutti', il nuovo lavoro di Giovanni Veronesi con protagonisti Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy che andrà in onda su Sky la sera di Natale. "La verità è questa: non riuscivo a fare le musiche del film perché stavo lavorando al mio disco e allora Giovanni mi ha fatto fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "ha fatto l', signore e signori. Nei titoli ho scritto 'Per la prima volta sullo schermo il piccolo'".e Giovannisono stati insieme ospiti su Radio 105 all'interno di '105 Mi Casa', il programma di Max Brigante in onda anche su Radio 105 Tv (canale 157 del Ddt). L'occasione era la presentazione del'Tutti per 1 – 1 per tutti', il nuovo lavoro di Giovannicon protagonisti Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy che andrà in onda su Sky la sera di Natale. "La verità è questa: non riuscivo a fare le musiche delperché stavo lavorando al mio disco e allora Giovanni mi ha fatto fare ...

Giuliano Sangiorgi e Giovanni Veronesi a Radio 105

