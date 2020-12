Cinema e rivoluzione, una voce per chi non l’ha mai avuta (Di sabato 19 dicembre 2020) Sul finire degli anni Sessanta, il regista e saggista cubano Juan García Espinosa scriveva che il Cinema deve tendere ad essere imperfetto, mescolando cioè arte e vita, abbattendo le distinzioni fra autore e spettatore, creando allo stesso tempo spazi di proiezione alternativi, e diventando quindi popolare, ma non consumistico. Vent’anni più tardi questa idea di Cinema trovava nuova linfa dall’altra parte del mondo, a Taiwan, quando per quattro anni si è declinata nei lavori di video-attivismo del gruppo che si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Sul finire degli anni Sessanta, il regista e saggista cubano Juan García Espinosa scriveva che ildeve tendere ad essere imperfetto, mescolando cioè arte e vita, abbattendo le distinzioni fra autore e spettatore, creando allo stesso tempo spazi di proiezione alternativi, e diventando quindi popolare, ma non consumistico. Vent’anni più tardi questa idea ditrovava nuova linfa dall’altra parte del mondo, a Taiwan, quando per quattro anni si è declinata nei lavori di video-attivismo del gruppo che si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteoboscarol : My piece (in Italian) about the Green Team, the collective active in alternative media in Taiwan between 1986-1990:… - 3cinematographe : La rivoluzione passa anche dalla colonna sonora nello strepitoso film di @Syd_Sibilia #LIsolaDelleRose… - sentieriselvagg : Breve storia del futuro dell'audiovisivo, da The Mandalorian fino ad In vacanza su Marte: con la tecnologia dei 360… - words4link : RT @editoriaraba: Dieci anni di rivoluzione tunisina: letteratura, cinema, musica e street art - theafrologist : RT @editoriaraba: Dieci anni di rivoluzione tunisina: letteratura, cinema, musica e street art -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema rivoluzione Cinema: rivoluzione della tv per teenager ai tempi di Skam Agenzia ANSA Cinema e rivoluzione, una voce per chi non l’ha mai avuta

Sul finire degli anni Sessanta, il regista e saggista cubano Juan García Espinosa scriveva che il cinema deve tendere ad essere imperfetto, mescolando cioè arte e vita, abbattendo le distinzioni fra a ...

Cinema 2021 si tinge di rosa: spazio alle eroine!

E se finora ci siamo chiesti quali novità porterà in serbo il 2021 per molti aspetti, quali saranno invece le novità riguardanti il cinema? Il 2021 sarà infatti l’anno della Rivoluzione sul grande ...

Sul finire degli anni Sessanta, il regista e saggista cubano Juan García Espinosa scriveva che il cinema deve tendere ad essere imperfetto, mescolando cioè arte e vita, abbattendo le distinzioni fra a ...E se finora ci siamo chiesti quali novità porterà in serbo il 2021 per molti aspetti, quali saranno invece le novità riguardanti il cinema? Il 2021 sarà infatti l’anno della Rivoluzione sul grande ...