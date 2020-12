Cina e 5G, così il governo ferma l’accordo Fastweb-Zte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Semaforo rosso. Il governo ha bloccato con il golden power un accordo fra Fastweb e l’azienda cinese Zte sulla fornitura di tecnologia 5G. Lo scorso 4 dicembre, recita il dpcm, Palazzo Chigi ha disposto “l’esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Fastweb Spa in relazione ad accordi con ZTE Italia Srl per l’acquisto di site router e la relativa componente di servizio di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III livello. Si tratta del secondo stop a Fastweb sulla fornitura 5G di aziende cinesi. Lo scorso ottobre il governo italiano aveva infatti esercitato il golden power sull’acquisto di apparecchiature per le rete “core” di quinta generazione da parte di Huawei. Entrambe le compagnie cinesi, tra i leader mondiali nella rete 5G, sono accusate di ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Semaforo rosso. Ilha bloccato con il golden power un accordo frae l’azienda cinese Zte sulla fornitura di tecnologia 5G. Lo scorso 4 dicembre, recita il dpcm, Palazzo Chigi ha disposto “l’esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della societàSpa in relazione ad accordi con ZTE Italia Srl per l’acquisto di site router e la relativa componente di servizio di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III livello. Si tratta del secondo stop asulla fornitura 5G di aziende cinesi. Lo scorso ottobre ilitaliano aveva infatti esercitato il golden power sull’acquisto di apparecchiature per le rete “core” di quinta generazione da parte di Huawei. Entrambe le compagnie cinesi, tra i leader mondiali nella rete 5G, sono accusate di ...

