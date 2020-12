Cina - Alibaba presenterà la sua prima elettrica a gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il colosso del web Alibaba è pronto a raccogliere i frutti del proprio impegno nel mondo dell'auto, tra investimenti sulla guida autonoma, partecipazioni in startup e progetti sulla connettività. Zhiji, la startup di veicoli alla spina costituita insieme alla Saic Motor e alla Zhangjiang, ha infatti in programma di presentare i suoi due primi modelli a gennaio e un terzo ad aprile, in occasione del salone di Shanghai. Il progetto. La startup, grazie ai più di 1,5 miliardi di dollari di capitali concessi dai suoi fondatori per sostenere i programmi di sviluppo, intende inoltre aprire uno showroom, sempre a Shanghai, nel prossimo mese di maggio, mentre l'avvio della produzione di serie del suo primo modello è prevista per la fine del 2021. Per vendere vetture a emissioni zero, la Zhiji sta sfruttando le competenze della Saic in campo industriale e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il colosso del webè pronto a raccogliere i frutti del proprio impegno nel mondo dell'auto, tra investimenti sulla guida autonoma, partecipazioni in startup e progetti sulla connettività. Zhiji, la startup di veicoli alla spina costituita insieme alla Saic Motor e alla Zhangjiang, ha infatti in programma di presentare i suoi due primi modelli ae un terzo ad aprile, in occasione del salone di Shanghai. Il progetto. La startup, grazie ai più di 1,5 miliardi di dollari di capitali concessi dai suoi fondatori per sostenere i programmi di sviluppo, intende inoltre aprire uno showroom, sempre a Shanghai, nel prossimo mese di maggio, mentre l'avvio della produzione di serie del suo primo modello è prevista per la fine del 2021. Per vendere vetture a emissioni zero, la Zhiji sta sfruttando le competenze della Saic in campo industriale e ...

