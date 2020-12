Ciclone Yasa sulle Isole Fiji, case rase al suolo e 24mila sfollati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Ciclone Yasa ha colpito con forza le Isole Fiji , radendo al suolo interi villaggi, prima di lasciare la piccola nazione nell’Oceano Pacifico e perdere la sua forza. Le piogge torrenziali e i forti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilha colpito con forza le, radendo alinteri villaggi, prima di lasciare la piccola nazione nell’Oceano Pacifico e perdere la sua forza. Le piogge torrenziali e i forti...

SilvanoMoroBL : RT @iconameteo: Il ciclone #Yasa ha spazzato le #Fiji con raffiche a 345 km orari. «Questo non è normale - ha detto il primo ministro -. Qu… - Ettore572 : RT @iconameteo: Il ciclone #Yasa ha spazzato le #Fiji con raffiche a 345 km orari. «Questo non è normale - ha detto il primo ministro -. Qu… - iconameteo : Il ciclone #Yasa ha spazzato le #Fiji con raffiche a 345 km orari. «Questo non è normale - ha detto il primo minist… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: • Le condanne in Francia per gli attentati del gennaio del 2015 • La giustizia britannica riconosce il ruolo dell’inqui… - meteoredit : #SevereWeather ?? Il devastante ciclone #Yasa colpisce Fiji. Il ciclone ?? ha toccato terra con vesnti sostenuti di… -