Ciclismo | torna “The Challenge of Stars” di RCS Sport! Sfida a distanza tra i big del panorama internazionale

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il grande successo della prima edizione,Theof. Alcuni dei migliori corridori delsi sfideranno nella corsa virtuale organizzata da RCS Sport in collaborazione con Bkool. Lasi svolgerà tra due categorie di atleti (8 scalatori e 8 velocisti) con un tabellone “tennistico” ad eliminazione diretta. Il tutto con una copertura mondiale dell’evento che potrà essere seguito attraverso tv e social network, a partire da sabato 26 dicembre. Sarà un vero e proprio regalo sotto l’albero per tutti gli appassionati dicon questo torneo virtuale ad eliminazione diretta che vedrà al via alcuni dei più forti corridori in attività. La tecnologia di Bkool permetterà a tutti gli utenti che seguiranno l’evento di vivere ...