Ciclismo | svelato il percorso del Challenge Mallorca 2021! Tantissimi big al via

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Trae parterre, prende sempre più forma il2021, che sta iniziando a scaldare i motori per un’edizione speciale, il suo 30° anniversario, con le date ufficiali confermate dall’UCI che saranno dal 28 al 31 gennaio. Il tutto per quattro giornate di grande spettacolo tra: Trofeo Calvia (28 gennaio), Trofeo Serra Tramuntana (29 gennaio), Trofeo Port d’Andratx – Mirador des Colomer (30 gennaio) e Trofeo Palma (31 gennaio). L’organizzazione della, Unisport Consulting, ha già annunciato una parte dei big che troveremo al via, tra cui l’ultimo vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, con tutta la sua UAE Team Emirates, la Movistar con Enric Mas, Alejandro Valverde e Marc Soler, e con l’opzione di veder già in corsa gli ultimi innesti della formazione iberica Iván García Cortina e Miguel ...