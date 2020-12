“Ci vogliono sfruttare”, lo schiaffo del governo ai giovani medici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il lavoro andrebbe pagato sempre ed é proprio questo il punto, l’enorme scempio fatto dal governo: aver svilito il mondo del lavoro, delle imprese, dei lavoratori. Averli costretti a rimanere chiusi e allo stesso averli privati del sostegno, pretendendo comunque il pagamento delle tasse a costi fissi. Senza considerare le chiusure, senza considerare la drastica diminuzione dei fatturati e mandnado le attività verso la loro fine. Non vedono l’enorme sacrificio e la difficlotà dei cittadini. Basti pensare che non molto tempo fa il ministro Di Maio, ospite a Stasera Italia, facendo la morale ha dichiarato: “Non è un sacrificio non andare sulle piste di sci…Tutte le misure che stiamo adottando sono misure che servono a tutelare la vita. L’importante è preservare lo spirito del Natale e questo significa tutelare la vita. Noi ci eravamo dimenticati il valore della vita’’. ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il lavoro andrebbe pagato sempre ed é proprio questo il punto, l’enorme scempio fatto dal: aver svilito il mondo del lavoro, delle imprese, dei lavoratori. Averli costretti a rimanere chiusi e allo stesso averli privati del sostegno, pretendendo comunque il pagamento delle tasse a costi fissi. Senza considerare le chiusure, senza considerare la drastica diminuzione dei fatturati e mandnado le attività verso la loro fine. Non vedono l’enorme sacrificio e la difficlotà dei cittadini. Basti pensare che non molto tempo fa il ministro Di Maio, ospite a Stasera Italia, facendo la morale ha dichiarato: “Non è un sacrificio non andare sulle piste di sci…Tutte le misure che stiamo adottando sono misure che servono a tutelare la vita. L’importante è preservare lo spirito del Natale e questo significa tutelare la vita. Noi ci eravamo dimenticati il valore della vita’’. ...

dievve : “Ci vogliono sfruttare”, lo schiaffo del governo ai giovani medici - Roberta_DG1 : @Grace01395466 @Linamolinillo Un cambio che a me non piace per nulla, sbagliato su tutti i sensi. Da premettere che… - andreailmaso : @matteosalvinimi Ovvio! chi vota 5s non ha niente. Sono parassiti che odiano chi si è costruito qualcosa e lo vogliono sfruttare come zecche - Takkeus1 : @Levati4 @orsobianco @GianricoCarof Nn serve investire in africa basta smettere di sfruttare. Deve parlare con i fr… - Idonotcombdolls : @enneaccaquattro Io direi di sfruttare l’occasione e dire che se vogliono farti felice devono usare quelle carte di… -

Ultime Notizie dalla rete : vogliono sfruttare Sci alpino, Vlhova deve difendersi nella velocità dalle azzurre e da Michelle Gisin OA Sport La Vittoria che vorremmo dopo il Covid. La proposta di “Reset”

Qual è la città che vorremmo dopo il Covid-19, quali i nuovi stili di vita per Vittoria e le nuove possibilità? Questi gli interrogativi che fanno parte di una proposta più ampia lanciata dall'as ...

Grimilde, il coraggio di un muratore «Mi hanno sfruttato, ora voglio i danni»

Il 54enne, presente in aula, ha chiesto di costituirsi parte civile. Francesco e Paolo Grande Aracri collegati dal carcere ...

Qual è la città che vorremmo dopo il Covid-19, quali i nuovi stili di vita per Vittoria e le nuove possibilità? Questi gli interrogativi che fanno parte di una proposta più ampia lanciata dall'as ...Il 54enne, presente in aula, ha chiesto di costituirsi parte civile. Francesco e Paolo Grande Aracri collegati dal carcere ...