Christina Aguilera | 40 anni in 20 Dirrty look

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Oops, l’ha fatto di nuovo. E ok, lo sappiamo che stiamo parafrasando il titolo di uno dei brani più famosi della sua «nemicamatissima» Britney Spears. Ma vedendo il post su Instagram in cui Christina Aguilera canta The Christma Song nella sua villa da 10 milioni di dollari a Muholland Estates con sotto il tailleur scozzese di Vivienne Westwood, niente (se non una body chain che più anni 00 non si può), abbiamo avuto un flashback e ripercorso in un istante i suoi outfit più ooooh di sempre.