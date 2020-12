Chiesa, crisi vocazioni a Firenze: nel 2021 non ci sarà alcun nuovo ingresso in seminario (Di venerdì 18 dicembre 2020) A Firenze «nel 2021 non ci sarà nessuno che entra in seminario». Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori , arcivescovo di Firenze, in una videoconferenza per gli auguri di Natale alla stampa. «La ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) A«nelnon cinessuno che entra in». Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori , arcivescovo di, in una videoconferenza per gli auguri di Natale alla stampa. «La ...

LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Crisi #Covid e poveri, da marzo la Chiesa di #Firenze ha erogato oltre 400mila euro - qn_lanazione : Crisi #Covid e poveri, da marzo la Chiesa di #Firenze ha erogato oltre 400mila euro - UAAR_Roma : RT @UAAR_it: Stavolta il 'sangue' di san Gennaro non si è sciolto, il nostro invece ribolle per i privilegi che anche in tempo di crisi ven… - itwiki_g : @mircoDmirco @RitaamariaB In crisi di governo i cardinali vanno in lockdown per eleggere democraticamente un dittat… - MErsettis : RT @UAAR_it: Stavolta il 'sangue' di san Gennaro non si è sciolto, il nostro invece ribolle per i privilegi che anche in tempo di crisi ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa crisi Chiesa, crisi vocazioni a Firenze: nel 2021 non ci sarà alcun nuovo ingresso in seminario LA NAZIONE Napoli, Comunità di Sant’Egidio: niente pranzo di Natale ma distribuzione di pasti e doni

Anche il cardinale Crescenzio Sepe parteciperà alle celebrazioni. Alle 13 sarà infatti presente nella chiesa di San Severino e Sossio, mentre la cantante Marina Bruno, accompagnata dal chitarrista ...

Betori: «Crisi delle vocazioni, nessun nuovo prete in seminario a Firenze»

Il problema della crisi vocazionale al sacerdozio sta all ... a mettermi da parte perché lui possa provvedere alla chiesa di Firenze, poi io sono pronto a tutto, sono pronto a smettere il ...

Anche il cardinale Crescenzio Sepe parteciperà alle celebrazioni. Alle 13 sarà infatti presente nella chiesa di San Severino e Sossio, mentre la cantante Marina Bruno, accompagnata dal chitarrista ...Il problema della crisi vocazionale al sacerdozio sta all ... a mettermi da parte perché lui possa provvedere alla chiesa di Firenze, poi io sono pronto a tutto, sono pronto a smettere il ...