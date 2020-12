Chiara Ferragni non trattiene l’emozione: “Che patato! Vediamo se si ricorda…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ormai è ufficiale, Fedez fa parte dei 26 Big in gara di Sanremo 2021. Il rapper parteciperà in coppia con Francesca Michielin: non si tratta di una collaborazione ex novo, i due hanno già conquistato le classifiche con il brano “Magnifico”, nel 2014. I fan sono in delirio, anche durante il lockdown Michielin e Fedez … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ormai è ufficiale, Fedez fa parte dei 26 Big in gara di Sanremo 2021. Il rapper parteciperà in coppia con Francesca Michielin: non si tratta di una collaborazione ex novo, i due hanno già conquistato le classifiche con il brano “Magnifico”, nel 2014. I fan sono in delirio, anche durante il lockdown Michielin e Fedez … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

25e82c1a95c1496 : RT @Ri_Ghetto: CHIARA FERRAGNI IN PRIMA FILA TUTTE LE SERE LO ESIGO #Sanremo2021 - GRJudge_ : RT @Ri_Ghetto: CHIARA FERRAGNI IN PRIMA FILA TUTTE LE SERE LO ESIGO #Sanremo2021 - LudoMattia : Ho detto a mamma del like di Chiara Ferragni, la sua risposta: 'se ci danno 1000€ in Lamborghini a noi va benissimo, diglielo'. Adoro - xjsekhmet : RT @forsesioforseno: Chiara Ferragni ha la scadenza della gravidanza A MARZO. CHIARA TI PREGO NON FACCIAMO SCHERZI #SanremoGiovani #Sanrem… - ansiogenaaf : Fabian Vettel sempre più Chiara Ferragni dei poveri lo amo ??? -