Chi potremo invitare a casa alla nostra tavola per Natale

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio La deroga per gli spostamenti e i raduni familiari durante i giorni delprevede che si potrannoa pranzo solo due parenti Il pranzo dicon i parenti? Sì, purché gli invitati "altri dai congiunti" siano solo due. Potrebbe essere questa la nuova deroga introdotta con il nuovo Dpcm, al vaglio ultimo dell'esecutivo proprio in queste ore. Dopo un lungo tira e molla con le Regioni, il governo giallo-rosso sembrerebbe aver ceduto ad un allentamento delle restrizioni anti contagio nei giorni (ormai imminenti) delle festività natalizie concedendo dei raduni familiari "a numero chiuso". Ma proviamo a fare un po' di chiarezza prospettando situazioni comuni a decine di italiani. Poniamo il caso di un nucleo familiare composto da 4 persone (marito, moglie e due figli). Quanti "posti a ...

Vienna, 18 dic. (askanews) - L'Austria entra nel terzo lockdown tra il 26 dicembre e il 24 gennaio, come ha annunciato il cancelliere ...Salvini si autodenuncia a Natale, violerà il lockdown e uscirà per portare un pasto caldo e dei doni alle persone più sfortunate. "Mi autodenuncio: se la scelta del governo sarà che non si può uscire ...