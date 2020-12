Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip? Eliminato Malgioglio, a sorpresa fuori dalla Casa (Video) (Di sabato 19 dicembre 2020) Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip 5? Nella puntata di venerdì 18 dicembre 2020 è stato Cristiano Malgioglio l’Eliminato. A sorpresa, infatti, Malgioglio ha dovuto lasciare la Casa di Grande Fratello dopo aver perso la sfida al televoto contro Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis e con una percentuale di televoto del 6%. Televoto che, ricordiamo, era in positivo con la domanda “Chi vuoi salvare?”. Il pubblico ha deciso che il Vip che deve immediatamente abbandonare la Casa è… CRISTIANO! #GFVip pic.twitter.com/FMHGokC3ZI — Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Chi èal5? Nella puntata di venerdì 18 dicembre 2020 è stato Cristianol’. A, infatti,ha dovuto lasciare ladidopo aver perso la sfida al televoto contro Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis e con una percentuale di televoto del 6%. Televoto che, ricordiamo, era in positivo con la domanda “Chi vuoi salvare?”. Il pubblico ha deciso che ilche deve immediatamente abbandonare laè… CRISTIANO! #GFpic.twitter.com/FMHGokC3ZI —...

tuttopuntotv : Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip? Eliminato Malgioglio, a sorpresa fuori dalla Casa (Video) #gfvip… - rvmoona : RT @Debina87: @Parpiglia In realtà Malgioglio è uscito malissimo, non solo perché pensa di essere chissà chi e tratta una ragazza che potre… - SCEMENZA : @denoialtri Pura cattiveria, perché è uscito e se la prende con chi non è difesa dal peggior conduttore di tutti i GF - Debina87 : @Parpiglia In realtà Malgioglio è uscito malissimo, non solo perché pensa di essere chissà chi e tratta una ragazza… - Didi24995393 : RT @MaioneEnnio: @trash_italiano “Sono uscito perché avevano capito che non ero il Malgioglio di 3 anni fa” ahahahahahahah ma chi ti si inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi uscito Grande Fratello Vip 2020, chi è uscito ieri sera? Nessun Eliminato | Video Mediaset SuperGuidaTV Grande Fratello Vip 2020, chi è uscito ieri sera? Eliminato Cristiano Malgioglio | Video Mediaset

Grande Fratello Vip 2020, chi è uscito ieri sera? Eliminato Cristiano Malgioglio. A sorpresa il paroliere è eliminato dal reality. Il Video Mediaset ...

L’importanza di essere…CD Projekt RED

Su chi puntare il dito per questa situazione incresciosa? Beh i candidati possono essere più di uno: possiamo tirare in ballo certa stampa specializzata che, in maniera a volte smaliziata, nelle ...

Grande Fratello Vip 2020, chi è uscito ieri sera? Eliminato Cristiano Malgioglio. A sorpresa il paroliere è eliminato dal reality. Il Video Mediaset ...Su chi puntare il dito per questa situazione incresciosa? Beh i candidati possono essere più di uno: possiamo tirare in ballo certa stampa specializzata che, in maniera a volte smaliziata, nelle ...