Chi è Giò Evan: l’amato artista poliedrico sarà tra i Big di Sanremo 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giò Evan sarà uno dei concorrenti di Sanremo 2021 e rientrerà nella sezione dei Big. Pubblica diversi libri di successo e intanto scrive canzoni, tutto dopo aver fatto un viaggio in India in bicicletta. Ma chi è il cantante e scrittore in gara? Vita e carriera dell’artista più poliedrico del nostro tempo. >> Chi è Willie Peyote, vita privata e carriera: tutto sul rapper italiano Giò Evan: biografia Giovanni Giancaspro in arte Giò Evan nasce a Molfetta il 21 aprile 1988 ed è uno scrittore e cantautore italiano. A vent’anni il giovane artista scrive il suo primo libro, Il florilegio passato. Quest’ultimo è una raccolta di versi che ha composto durante il suo viaggio in India tra il 2007 e il 2015. Giò Evan partì ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giòuno dei concorrenti die rientrerà nella sezione dei Big. Pubblica diversi libri di successo e intanto scrive canzoni, tutto dopo aver fatto un viaggio in India in bicicletta. Ma chi è il cantante e scrittore in gara? Vita e carriera dell’piùdel nostro tempo. >> Chi è Willie Peyote, vita privata e carriera: tutto sul rapper italiano Giò: biografia Giovanni Giancaspro in arte Giònasce a Molfetta il 21 aprile 1988 ed è uno scrittore e cantautore italiano. A vent’anni il giovanescrive il suo primo libro, Il florilegio passato. Quest’ultimo è una raccolta di versi che ha composto durante il suo viaggio in India tra il 2007 e il 2015. Giòpartì ...

masala_gio : RT @martinacarletti: Neanche mi interessa sapere se il presunto vaccino modifichi il genoma. Non mi interessano spiegazioni perché non mi f… - ricordosospeso : RT @IlContiAndrea: #Amadeus se ne frega dei grandi nomi e sembra puntare sulle canzoni. Da Madame a Gio Evan, passando per Fulminacci ecco… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus se ne frega dei grandi nomi e sembra puntare sulle canzoni. Da Madame a Gio Evan, passando per Fulminacci ecco… - Olivieri2Va : RT @fendente1: Un aiuto a Vittorio Russo????????Non conosco il tuo passato Ma farò io il tuo futuro Vi presento GIÓ GIÓ un pitbull di solo… - zielulife2 : Renga: stonato Coma: mah Gaia: mah Irama: nessuno Fulminacci: ? Madame: mah Willie: mah Orietta Berti: se ci arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Giò Vietnam: un sorprendente viaggio molto goloso con Asiatica Travel Travel Quotidiano