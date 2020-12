Chi è Giancarlo Coraggio, il nuovo presidente della Consulta (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - È Giancarlo Coraggio il nuovo presidente della Corte Costituzionale. La sua elezione è avvenuta all'unanimità. Nato a Napoli nel 1940, nominato giudice costituzionale dai magistrati amministrativi, Coraggio è stato in passato presidente del Consiglio di Stato e dallo scorso settembre è vicepresidente della Consulta. Il nuovo presidente rimarrà in carica fino al 28 gennaio 2022. Nato a Napoli nel 1940, sposato, tre figli, Coraggio è stato eletto giudice costituzionale il 29 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, di cui era presidente da gennaio dello stesso anno. Ha giurato il 28 gennaio 2013 e da quella data ha assunto le funzioni di giudice ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - ÈilCorte Costituzionale. La sua elezione è avvenuta all'unanimità. Nato a Napoli nel 1940, nominato giudice costituzionale dai magistrati amministrativi,è stato in passatodel Consiglio di Stato e dallo scorso settembre è vice. Ilrimarrà in carica fino al 28 gennaio 2022. Nato a Napoli nel 1940, sposato, tre figli,è stato eletto giudice costituzionale il 29 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, di cui erada gennaio dello stesso anno. Ha giurato il 28 gennaio 2013 e da quella data ha assunto le funzioni di giudice ...

