Chi è Debra Haaland, la prima nativa americana nominata in un governo Usa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Debra Haaland è stata scelta da Joe Biden come ministro dell’Interno nel suo gabinetto esecutivo. Se confermata dal Senato, l’attuale deputata eletta in una circoscrizione del New Mexico, sarebbe la prima esponente di una tribù o etnia nativa a ricoprire questo incarico. Una vittoria per gli americani originari Un’altra storica nomina nel nuovo governo americano. È la prima volta nella storia degli Usa. Una vittoria per i primi americani, quelli originari, finalmente. Una nomina anche ad alto valore simbolico e dalle conseguenze politiche rilevanti. Infatti, l’Interior department, negli Stati Uniti, non si occupa di polizia e ordine pubblico, ma di gestione delle risorse naturali, patrimonio forestale, parchi nazionali e riserve, nonché dei programmi per le minoranze ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020)è stata scelta da Joe Biden come ministro dell’Interno nel suo gabinetto esecutivo. Se confermata dal Senato, l’attuale deputata eletta in una circoscrizione del New Mexico, sarebbe laesponente di una tribù o etniaa ricoprire questo incarico. Una vittoria per gli americani originari Un’altra storica nomina nel nuovoamericano. È lavolta nella storia degli Usa. Una vittoria per i primi americani, quelli originari, finalmente. Una nomina anche ad alto valore simbolico e dalle conseguenze politiche rilevanti. Infatti, l’Interior department, negli Stati Uniti, non si occupa di polizia e ordine pubblico, ma di gestione delle risorse naturali, patrimonio forestale, parchi nazionali e riserve, nonché dei programmi per le minoranze ...

zazoomblog : Chi è Debra Haaland la prima nativa americana nominata in un governo Usa - #Debra #Haaland #prima #nativa - RGSC64 : @debra_hhh Il buon senso non l' ha avuto chi ha deciso di riaprire ieri che era domenica. In centro a Milano è arri… - misSchianto : @debra_hhh Sono totalmente d'accordo, però siccome come dici tu, che chi non ci va e c'è chi ci va, non potendo ahi… - debra_hhh : A me fanno incazzare quelli che dicono “se i negozi sono aperti, è normale che la gente ci vada” Non è vero. C’è an… - LaMutaRegina : @debra_hhh Mi sembra chiaro il messaggio che ti ha mandato l’aspirapolvere...e chi siamo noi per contraddirla?! -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Debra Cosa puoi (e non puoi) fare dopo aver ricevuto il vaccino Covid Scienze Fanpage Vaccino Covid, cosa si potrà fare e cosa no dopo averlo ricevuto

Cosa sarà possibile fare dopo aver ricevuto l'atteso vaccino covid? A questo proposito diversi esperti hanno fatto chiarezza.

Lola, la cagnolina scomparsa e ritrovata in un bosco dopo tre anni

Lola è una cagnolina scomparsa, ritrovata da dei volontari in un bosco dopo tre anni di fuga solitaria Lola è una cagnolina che è scomparsa ed è stata ritrovata dopo tre anni, tutta sola in un bosco.

Cosa sarà possibile fare dopo aver ricevuto l'atteso vaccino covid? A questo proposito diversi esperti hanno fatto chiarezza.Lola è una cagnolina scomparsa, ritrovata da dei volontari in un bosco dopo tre anni di fuga solitaria Lola è una cagnolina che è scomparsa ed è stata ritrovata dopo tre anni, tutta sola in un bosco.