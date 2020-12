Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip ci saranno ben quattro nuovi ingressi. Siccome il programma condotto da Alfonso Signorini dovrà proseguire anche dopo gennaio, il cast si allarga e tra i nuovi nomi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti in casa vediamo Cecilia Capriotti, con un trascorso a L’isola dei famosi con il quale ha sicuramente ottenuto maggiore notorietà. Carriera e vita privata (e social) Cecilia, classe 1976, è un’attrice ed ex modella, nata ad Ascoli Piceno ed entrata nel mondo dello spettacolo nel 2000 partecipando a Miss Italia, arrivando al quarto posto. Qualche anno dopo inizia a lavorare in tv come valletta di Dribbling su Rai 2, dopodiché diventa inviata fissa del rotocalco La vita in diretta, poi arriva a La ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 18 dicembre, nella casa delVip ci saranno ben quattro nuovi ingressi. Siccome il programma condotto da Alfonso Signorini dovrà proseguire anche dopo gennaio, il cast si allarga e tra i nuovi nomi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti in casa vediamo, con un trascorso a L’isola dei famosi con il quale ha sicuramente ottenuto maggiore notorietà. Carriera e vita privata (e social), classe 1976, è un’attrice ed ex modella, nata ad Ascoli Piceno ed entrata nel mondo dello spettacolo nel 2000 partecipando a Miss Italia, arrivando al quarto posto. Qualche anno dopo inizia a lavorare in tv come valletta di Dribbling su Rai 2, dopodiché diventa inviata fissa del rotocalco La vita in diretta, poi arriva a La ...

jacko_cecilia : RT @Davidone74: Si vede sempre chi cerca ogni spunto per la polemica e chi invece sa essere ironico e guardare oltre. - Cecilia_esse : @PsycoChic1 Dayane ne parla al massimo con Giulia, Sonia e Samantha che non hanno precedenti o litgi con Adua. Lei… - Cecilia_esse : @Elisa182 Dayane le ha semplicemente detto di non farlo con chi la può influenzare e con chi detesta lei da inizio… - jacko_cecilia : RT @_ftronkthinking: Finalmente mi ha bloccata, adesso aspettatevi tutte le rogne che è abituata a scrive. Chi segue me e segue lei, vi pre… - jacko_cecilia : @_ftronkthinking Mai seguita e non capisco chi lo fa???? -