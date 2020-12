Che libri leggeremo nel 2021? Ecco una selezione di titoli in uscita

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Che libri leggeremo nel 2021? Quali sono gli autori più attesi? A pochi giorni dal nuovo anno, le case editrici hanno annunciato alcune uscite. L’agenzia Dire ha fatto una selezione tra esordi e novità. Il libro che tutti aspettano è ‘Il Silenzio’ (Einaudi) di Don De Lillo. Uscirà tra fine gennaio e inizio febbraio e narra la storia di cinque persone riunite in un appartamento durante il Super Bowl del 2022, sullo sfondo un evento catastrofico che ha silenziato il mondo digitale. La sua storica editor Nan Graham ha dichiarato: “De Lillo è sempre stato preveggente rispetto agli eventi che hanno trasformato la nostra cultura, ha finito il romanzo poche settimane prima dell’avvento del Covid”. Il Saggiatore, dopo ‘Averno’ e ‘L’Iris selvatico’, in primavera farà uscire ‘Ararat’, la raccolta di poesie del 1992 di Louise Gluck. I lettori italiani avranno così modo di conoscere meglio le poesie del premio Nobel per la Letteratura 2020. A gennaio La Nave di Teseo manderà in libreria ‘Rischi di un viaggio nel tempo’ di Joyce Carol Oates, e ‘Ladies’, la raccolta di racconti inediti di Patricia Highsmith. Sempre a gennaio Adelphi farà uscire in cartaceo i ‘Microgrammi’, i libri digitali nati durante il lockdown. Arriveranno ‘Per le sei corde’ di Borges, ‘Dolore’ di Naipul, ‘Perché non eravamo pronti’ di Quammen, ‘Zubrowka’ di Sarban, ‘L’Uomo Elefante’ di Treves e ‘La casa dei ricchi’ di Gadda.