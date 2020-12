Champions League, Rummenigge: «No alla Super Lega, ma fase a gironi da rivedere» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della Champions League che deve provare a rendere i gironi più interessanti Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, in una intervista riportata da La Repubblica ha parlato della Champions League; una competizione che deve diventare più interessante nella fase a gironi. «La Champions vera inizia con la fase ad eliminazione diretta, serve una fase a gruppi più interessante. Le Final 8? È stata una grande organizzazione da parte dell’UEFA e penso che siano pronti per cambiare qualcosa in chiave Champions. La Super Lega? Credo che la Champions rimanga un buon sistema. I campionati ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Karl-Heinzha parlato dellache deve provare a rendere ipiù interessanti Karl-Heinz, CEO del Bayern Monaco, in una intervista riportata da La Repubblica ha parlato della; una competizione che deve diventare più interessante nella. «Lavera inizia con laad eliminazione diretta, serve unaa gruppi più interessante. Le Final 8? È stata una grande organizzazione da parte dell’UEFA e penso che siano pronti per cambiare qualcosa in chiave. La? Credo che larimanga un buon sistema. I campionati ...

UEFAcom_it : ?? Lo sapevi? ?? Il Barcellona vinceva il suo girone in #UCL da 1?3? stagioni di fila. Poi è arrivata la… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - tuttosport : Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - #ChampionsLeague, su #Amazon le migliori 16 partite del mercoledì sera - enrico_gasta : RT @NonConoscoVG: Ad Amazon Prime Video i diritti audiovisivi delle migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League 2021-24. Lo… -