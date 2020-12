Champions League, dal prossimo anno si vedrà su Amazon: ecco quali gare trasmetterà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League dal prossimo anno saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Amazon. La notizia era già nota da tempo, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale del colosso del web, che mette nel mirino i diritti televisivi del calcio in Italia. Amazon spiega che ogni mercoledì sarà trasmessa sempre la partita di una squadra italiana presente nei gironi. Lo stesso varrà anche per l’eliminazione diretta, fino alle semifinali. “Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo”, si legge nel comunicato. “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefadalsartrasmesse in diretta e in esclusiva da. La notizia era già nota da tempo, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale del colosso del web, che mette nel mirino i diritti televisivi del calcio in Italia.spiega che ogni mercoledì sarà trasmessa sempre la partita di una squadra italiana presente nei gironi. Lo stesso varrà anche per l’eliminazione diretta, fino alle semifinali. “non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo”, si legge nel comunicato. “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite ...

