Champions League, colpo Amazon: come vedremo le partite e i costi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon colpisce al cuore il monopolio di Sky per la trasmissione delle partite della Champions League, nel triennio 2021-2024 il più importante match del mercoledì sera sarà trasmesso, solo online, dalla piattaforma Prime Video: i costi Dalla stagione 2021-2022 cambierà radicalmente il modo in cui i tifosi italiani sono abituati a vedere le partite di Champions League. Inizia l'era dello spezzatino. Dal prossimo settembre, infatti, non basterà l'abbonamento a Sky per vedere tutti i match della massima competizione ma sarà necessario dotarsi anche di una account di Amazon Prime Video. La nota di Amazon Quello che già accade per la Serie A, una parte dei match sono visibili solo online su DAZN, si ...

