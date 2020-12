CDP sostiene crescita GIP | erogato finanziamento con garanzia SACE

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti supporta il piano di sviluppo di GPI, società quotata in Borsa e leader nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale. E’ stato stipulato un contratto dida 10 milioni di euro con durata di 60 mesi assistito dallaItalia di, erogata digitalmente e in tempi brevi. Le risorse saranno utilizzate per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, previsti nel Piano Industriale del Gruppo trentino. GPI è il partner di riferimento per software, tecnologie e servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, conta più di 50 sedi operative distribuite su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere presente, con una ramificata rete internazionale, in Germania, Austria, Francia, Spagna, Stati Uniti, ...