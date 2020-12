Castellammare, la Meridbulloni chiude senza preavviso: 80 dipendenti in cassa integrazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia – Sono circa 80 gli operai della Meridbulloni che questa mattina, senza preavviso, sono stati messi in cassa integrazione fino a giugno. La crisi nasce dalla volontà dei proprietari, i fratelli Fontana di Bergamo, di trasferire la fabbrica al nord, tra Torino e Milano. Ai dipendenti è stato posto un aut-aut: potranno riavere il posto di lavoro soltanto se accetteranno di trasferirsi al nord. “Ci hanno detto che dobbiamo trasferirci tutti a Torino” hanno spiegato i dirigenti aziendali che hanno indetto una riunione per capire a cosa andranno incontro i dipendenti nei prossimi mesi. “La chiusura della Meridbulloni di Castellammare e la messa in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia – Sono circa 80 gli operai dellache questa mattina,, sono stati messi infino a giugno. La crisi nasce dalla volontà dei proprietari, i fratelli Fontana di Bergamo, di trasferire la fabbrica al nord, tra Torino e Milano. Aiè stato posto un aut-aut: potranno riavere il posto di lavoro soltanto se accetteranno di trasferirsi al nord. “Ci hanno detto che dobbiamo trasferirci tutti a Torino” hanno spiegato i dirigenti aziendali che hanno indetto una riunione per capire a cosa andranno incontro inei prossimi mesi. “La chiusura delladie la messa in ...

