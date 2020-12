Castagner compie 80 anni | ' Che favola il mio Perugia E Maradona'

FcInterNewsit : Castagner compie 80 anni e ricorda: 'Rummenigge tra i più grandi mai allenati' - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: Ilario Castagner, l'allenatore compie 80 anni: 'Milan e Inter, ma nel cuore ho il Perugia' #calcio #sport https://t.co… - CorriereUmbria : Ilario Castagner, l'allenatore compie 80 anni: 'Milan e Inter, ma nel cuore ho il Perugia' #calcio #sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Castagner compie

La Gazzetta dello Sport

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...E’ il giorno di Ilario Castagner, lo sportivo più importante, vincente ed amato dai perugini. Un gentiluomo che con la sua signorilità ha saputo conquistare una città Ilario Castagner, probabilmente l ...