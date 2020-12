Cassano: “L’Inter non è una grande squadra altrimenti non avrebbe sofferto in 11 contro 10” (Di venerdì 18 dicembre 2020) In una diretta su Twitch, insieme a Bobo Vieri e Ventola, Antonio Cassano ha detto la sua sulL’Inter e su Antonio Conte, che ancora non ha trovato la quadra della sua squadra, secondo l’ex calciatore barese. Queste le sue parole: “Quando si dice a Conte che non ci sono idee si arrabbia, se la prende con i giornalisti, risponde male, o non risponde. Uno non vuole fare una critica distruttiva ma fargli capire che qualcosa che non va c’è. Quando gli si dice che gioca male, risponde che si pensa al risultato e su questo posso anche dargli ragione, ma per ora i risultati non ci sono o meglio, sono a singhiozzo e questo gli è costato l’eliminazione in Champions. Purtroppo L’Inter non è una grande squadra, lo dico a malincuore. Quando sei 11 vs 10, e sei una grande ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) In una diretta su Twitch, insieme a Bobo Vieri e Ventola, Antonioha detto la sua sule su Antonio Conte, che ancora non ha trovato la quadra della sua, secondo l’ex calciatore barese. Queste le sue parole: “Quando si dice a Conte che non ci sono idee si arrabbia, se la prende con i giornalisti, risponde male, o non risponde. Uno non vuole fare una critica distruttiva ma fargli capire che qualcosa che non va c’è. Quando gli si dice che gioca male, risponde che si pensa al risultato e su questo posso anche dargli ragione, ma per ora i risultati non ci sono o meglio, sono a singhiozzo e questo gli è costato l’eliminazione in Champions. Purtropponon è una, lo dico a malincuore. Quando sei 11 vs 10, e sei una...

Dalla_SerieA : Cassano: 'Conte? Finché ragiona così, l'Inter non sarà una grande squadra' - - infoitsport : Cassano: 'Purtroppo l'Inter non è una grande squadra. Altrimenti non soffri 11 vs 10' - infoitsport : Cassano attacca Conte: “Contro il Napoli l’Inter è stata imbarazzante, poteva perdere 4-1” - Danielee1899 : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano: 'Purtroppo l'Inter non è una grande squadra. Altrimenti non soffri 11 vs 10' - ItaSportPress : Cassano sentenzia: 'L'Inter non è una grande squadra...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano L’Inter La Sampdoria vede la finale Cassano-Pazzini, Inter travolta La Repubblica