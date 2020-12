Caso Veneto, il parere del virologo Crisanti: “2 o 3 settimane di lockdown” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il virologo riflette sulla questione Veneto, su quanto bisognerebbe fare per assicurare una giusta ripartenza alla regione. Andrea Crisanti (Facebook)Docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti si è espresso in merito alla situazione attuale della regione Veneto. Situazione che ha spinto il governatore Zaia a dichiarare la zona rossa per tutte le festività natalizie. Crisanti che nel corso della prima ondata è stato tra i più significativi rappresentanti dell’efficienza di quel sistema che ha fatto della regione il fiore all’occhiello dell’emergenza in Italia. “Il Veneto ora dovrebbe fare 2/3 settimane di zona rossa, ritornare ai test molecolari e applicare i test rapidi per lo screening di ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilriflette sulla questione, su quanto bisognerebbe fare per assicurare una giusta ripartenza alla regione. Andrea(Facebook)Docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, Andreasi è espresso in merito alla situazione attuale della regione. Situazione che ha spinto il governatore Zaia a dichiarare la zona rossa per tutte le festività natalizie.che nel corso della prima ondata è stato tra i più significativi rappresentanti dell’efficienza di quel sistema che ha fatto della regione il fiore all’occhiello dell’emergenza in Italia. “Ilora dovrebbe fare 2/3di zona rossa, ritornare ai test molecolari e applicare i test rapidi per lo screening di ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Veneto Covid, i dati della settimana. Caso Veneto, è l'unica regione dove i contagi aumentano del 13% la Repubblica Il lockdown gentile del Veneto, dal centro transennato alla fuga in montagna

Il popolo delle seconde case ringrazia, per esempio. Come Alice e Fabrizio sono migliaia i veneti che questo fine settimana raggiungeranno le località montane per trascorrere le feste. Salvi anche i r ...

Veneto zona gialla, Zaia: "Da domani ordinanza e misure"

Ristoranti. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. (L'Eco Vicentino) In veneto ...

